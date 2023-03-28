وليد فواز عن مسلسل «رسالة الإمام»: أنا ترس في آلة المشروع الفني

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أعرب الفنان وليد فواز، عن فخره وسعادته بالمشاركة في مسلسل "رسالة الإمام"، بطولة الفنان خالد النبوي، قائلًا "أحنا الفنانين نعتبر ترس داخل الآلة الكبيرة، وهي المشروع الفني".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" عبر القناة "الأولى"، أنه تم التعامل باللهجة العامية في العمل الفني، لأنها بمثابة لغة "أهل مصر"، مؤكدًا صعوبة التحدث بلغة أقباط مصر، أو الفصحى المعقدة؛ تسهيلا لتوصيل رسالة المسلسل.

وذكر أن العمل الفني يحترم الجمهور ويحرص على تقديم رسالته بشكل جيد؛ لذلك تم الاستعانة بكثير من الأزهريين في التحضير.

وتابع: "كنا عايزين نقدم عمل فني متميز، وكان لدينا إصرار لتقديم رسالة هامة ومحتوي محترم؛ يحترم عقل المتلقى، لا يوجد فرصة للتلاعب بعقل الجمهور".

وعبر عن سعادته بمشاركة المخرج الليث حجو لأول مرة في المسلسل، قائلًا "أنا وزملائي محظوظين بالتعامل مع الليث حجو وهو رجل سينمائي حقيقي ويتعامل بأصول المهنة".

وأوضح أن المخرج الليث حجو كان يوجه الفنانين للسياق الدرامي الصحيح، للخروج بعمل فني ناجح، متابعًا "التنافس الفني الشريف بيني وبين زملائي كان يشجعنا لوصول في تقديم المسلسل بأفضل صورة".