أطلقت سلطات جيش الاحتلال، اليوم الخميس، سراح 102 من الأسرى الفلسطينيين، الذين اعتقلوا خلال الحرب الدائرة في غزة منذ السابع من أكتوبر، وفقا لما أعلنته هيئة المعابر بالقطاع.

وأفاد مراسل فضائية «الغد»، بأن الأسرى المفرج عنهم ينتمون لمناطق مختلفة من القطاع، وأكثرهم من خان يونس ومدينة غزة.

وأشار مراسل الغد إلى تعرض الأسرى للتنكيل والتعذيب والضرب المبرح أثناء فترة احتجازهم.

وقال، إن المعتقلين يعانون تدهورا خطيرا في الحالة الصحية، واثنين منهم ألحقوا بقسم العناية الفائقة؛ نتيجة إصاباتهما بجلطات أثناء فترة احتجازهما وعدم تقديم الرعاية الطبية لهما.

وفي السياق ذاته؛ أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إفراج قوات الاحتلال عن 7 معتقلين من طواقمها الطبية الذين اعتقلوا خلال اقتحام مستشفى الأمل في فبراير الماضي، بعد قضاء 47 يوما في سجون الاحتلال.

وقالت الجمعية، إن من بين المعتقلين المفرج عنهم مدير الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة محمد أبو مصبح.

وأوضحت أن قوات الاحتلال ما زالت تعتقل 8 من طواقم الجمعية، مصائرهم مجهولة حتى اللحظة.