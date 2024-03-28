محطتان حراريتان بأوكرانيا تتعرضان لأضرار بالغة إثر هجمات روسية الأسبوع الماضي

قال دميترو زاخاروك المدير الإداري لشركة الطاقة "دي تي إي كيه" المشغلة لمحطتين للطاقة الحرارية في غرب أوكرانيا، اليوم الخميس، إن المحطتين تعرضتا لأضرار بالغة نتيجة هجمات صاروخية روسية الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال إصلاحهما شهورا، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

ونقل عن زاخاروك قوله، إن "وحدات محطتي الطاقة دمرت بدرجات متفاوتة".

وأضاف أنه في حين تم تدمير أكثر من 50% من الوحدات في بعض الحالات، فإن بعض الوحدات في محطة بورشتين للطاقة الحرارية في منطقة إيفانو - فرانكيفسك، ومحطة ليشين في منطقة فينيتسا قد تم تدميرها بالكامل.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطتين معا 4200 ميجاوات.

ووفقا لمدير شركة الطاقة، من المتوقع أن يستغرق إصلاح المحطتين شهورا ولن يكون الإصلاح ممكنا بدون دعم دولي.

ووصف زاخاروك الهجوم الصاروخي الروسي يوم الجمعة الماضي الذي تعرضت خلاله المحطتان لأضرار بأنه الأخطر منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.