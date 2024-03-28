تعرف على قائمة التشكيل المقترحة للحكومة الفلسطينية الجديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.

وبموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، ستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل الموافق 31-3-2024.

وبحسب القائمة المقدمة، سيتم تشكيل مجلس الوزراء من السادة التالية أسماؤهم على النحو الآتي:

1- محمد عبد الله محمد مصطفى رئيساً للوزراء/ وزيراً للخارجية والمغتربين

2- شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم وزيراً للعدل

3- زياد محمود محمد هب الريح وزيراً للداخلية

4- عمر أكرم عمران البيطار وزيراً للمالية

5- وائل محمد محمود زقوت وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي

6- سامي أحمد عارف حجاوي وزيراً للحكم المحلي

7- ماجد عوني محمد أبو رمضان وزيراً للصحة

8- أمجد سعد سليمان برهم وزيراً للتربية والتعليم العالي

9- إيناس حسني عبد الغني دحادحة وزيراً للعمل

10- محمد مصطفى محمد نجم وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية

11- عرفات حسين سليمان عصفور وزيراً للصناعة

12- محمد يوسف محمد العامور وزيراً للاقتصاد الوطني

13- عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة وزيراً للاتصالات والاقتصاد الرقمي

14- عاهد فائق عاطف بسيسو وزيراً للأشغال العامة والإسكان

15- سماح عبد الرحيم حسين حمد وزيراً للتنمية الاجتماعية

16- رزق عبد الرحمن سالم سليمية وزيراً للزراعة

17- هاني ناجي عطا الله عبد المسيح الحايك وزيراً للسياحة والآثار

18- أشرف حسن عباس الأعور وزيراً لشؤون القدس

19 -عماد الدين عبد الله سليم حمدان وزيراً للثقافة

20- طارق حسني سالم زعرب وزيراً للنقل والمواصلات

21- منى محمد محمود الخليلي وزيراً لشؤون المرأة

22- فارسين أوهانس فارتان أغابكيان وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين

23- باسل عبد الرحمن حسن ناصر «الكفارنة» وزير دولة لشؤون الإغاثة