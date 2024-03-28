إصابة 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني بغور الأردن

أصيب 3 إسرائيليين بجروح، اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في غور الأردن.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم، أن "ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة إلى خطيرة باعتداء إطلاق نار إرهابي في غور الأردن"، مشيرة إلى أن قوات الأمن تجري أعمال تمشيط.

ونقلت قناة "أي 24 نيوز" عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله إن إطلاق نار استهدف حافلة قرب العوجا في الأغوار بالضفة الغربية، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم بحالة خطيرة.

وأضاف المتحدث أن "إرهابيا أطلق النار على عدة مركبات بالقرب من العوجا في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، وهرعت القوات إلى مكان الحادث، وأغلقت الطرق في المنطقة وبدأت في ملاحقة الضالعين".

وأشار إلى أن "منفذ الهجوم فر من المكان بدون مركبة، وتشارك المروحيات في عملية المطاردة وسط تمشيط منطقة العوجا والقرى المجاورة".

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن "جيش الاحتلال أغلق جميع مداخل أريحا بالاتجاهين"، معلنا العوجا "منطقة عسكرية مغلقة وسط انتشار مكثف وتفتيش بعد عملية الأغوار".