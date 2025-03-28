أكدت الولايات المتحدة، الجمعة، أن لبنان وجيشه يتحملان مسئولية نزع سلاح حزب الله، معلنة دعمها لإسرائيل بعد قصفها الضاحية الجنوبية لبيروت.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين، بأنه في إطار اتفاق وقف الأعمال الحربية، فإن الحكومة اللبنانية مسئولة عن نزع سلاح حزب الله، موضحة أنهم يتوقعون من القوات المسلحة اللبنانية أن تنزع سلاح من وصفهم بـ«هؤلاء الإرهابيين» بهدف الحؤول دون استمرار الأعمال الحربية، وفق وكالة فرانس برس.

وقصفت إسرائيل، الجمعة، الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، للمرة الأولى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين الجانبين في نوفمبر بعدما قالت إنها إطلاق للصواريخ عليها من جنوب لبنان.

وأعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، فتح تحقيق في ما جرى، وقال إن كل شيء يشير إلى أن حزب الله ليس مسئولا عن إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.

وأفاد الجيش بأنه عثر في جنوب لبنان على منصات إطلاق صواريخ استخدمت لاستهداف اسرائيل.

وأضافت تامي بروس أنه إذا كانت هجمات قد وقعت فهو إنه انتهاك لوقف الأعمال الحربية، مؤكدة أنه كان من واجب إسرائيل أن ترد، كما كانت ستفعل الولايات المتحدة أو أي بلد آخر في وضع مماثل.