حماس: اتصالات مكثفة من الوسطاء لوقف إطلاق النار وعودة إدخال المساعدات إلى غزة

عبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، باسم نعيم، الجمعة، لـ"الشرق"، عن أمله في انفراجة حقيقية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نعيم: "نأمل في انفراجة خلال الأيام القليلة القادمة"، مؤكداً أن "الوسطاء كثفوا اللقاءات والاتصالات لإنهاء الأزمة، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات فوراً، والانتقال إلى المرحلة الثانية بما يضمن وقف الحرب وانسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من القطاع"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وكان مصدر فلسطيني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد قال، لـ"الشرق"، إن "حماس" تعاملت بإيجابية ومرونة مع المقترح الجديد لهدنة مؤقتة والمقدم من الوسطاء للنقاش، لافتاً إلى أن الوسطاء في انتظار الرد الإسرائيلي.