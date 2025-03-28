 نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: لبنان لم يقم بما يلزم لنزع سلاح حزب الله - بوابة الشروق
الجمعة 28 مارس 2025 10:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: لبنان لم يقم بما يلزم لنزع سلاح حزب الله


نشر في: الجمعة 28 مارس 2025 - 9:52 م | آخر تحديث: الجمعة 28 مارس 2025 - 9:52 م

أعربت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، مورجان أورتاجوس، الجمعة، عن دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب "الكامل" لإسرائيل للرد على أي "خرق" لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان.

وذكرت أنه على الحكومة اللبنانية تحمل مسؤولية نزع سلاح جماعة "حزب الله"، فيما اعتبرت أن "لبنان لم يقم بما يلزم لنزع سلاح الجماعة".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات في لبنان، الجمعة، حمّلت المبعوثة الأمريكية، في لقاء مع "الشرق"، الحكومة اللبنانية مسؤولية "نزع سلاح حزب الله"، بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أمريكية بين بيروت وتل أبيب، ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك