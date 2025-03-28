نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: لبنان لم يقم بما يلزم لنزع سلاح حزب الله

أعربت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، مورجان أورتاجوس، الجمعة، عن دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب "الكامل" لإسرائيل للرد على أي "خرق" لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان.

وذكرت أنه على الحكومة اللبنانية تحمل مسؤولية نزع سلاح جماعة "حزب الله"، فيما اعتبرت أن "لبنان لم يقم بما يلزم لنزع سلاح الجماعة".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ ضربات في لبنان، الجمعة، حمّلت المبعوثة الأمريكية، في لقاء مع "الشرق"، الحكومة اللبنانية مسؤولية "نزع سلاح حزب الله"، بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أمريكية بين بيروت وتل أبيب، ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.