حزب الله ينفي مسئوليته عن هجوم كريات شمونة: افتعال ذرائع مشبوهة

نفى حزب الله مسئوليته عن إطلاق صواريخ صوب كريات شمونة، مشددا على أن ذلك يأتي "في سياق افتعال ذرائع مشبوهة"، لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان؛ مؤكّد التزامه بوقف النار.

ونقلت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" عن مصدر في الحزب وصفته بالمسئول، تأكيده "التزام الحزب باتفاق وقف إطلاق النار"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

ونفى المصدر "أي علاقة له بالصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان اليوم باتجاه شمال فلسطين المحتلة"، مشيرا إلى أن "هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، دوت صافرات إنذار في مدينة كريات شمونة ومحيطها، شمالي البلاد، إثر إطلاق قذيفتين صاروخيتين.

وفي المقابل تعرضت بلدات في جنوبي لبنان إلى قصف مدفعي إسرائيلي، في أعقاب إطلاق الصاروخين من لبنان على شمالي إسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وألقت طائرة بدون طيار إسرائيلية قنابل استهدفت مقهى ومنزلا داخل بلدة حولا، فيما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "قصفا مدفعيا إسرائيليا، استهدف أطراف بلدة قعقعية الجسر ومحيط بلدة يحمر الشقيف" جنوبي البلاد؛ كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات الطيبة ومركبا.

واستشهد 5 أشخاص، أمس الخميس، بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر في جنوب لبنان، وباستهداف سيارة في بلدة برعشيت، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قيادي في "قوة الرضوان" وعنصرين لحزب الله.