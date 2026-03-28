محمد صلاح يستعرض دولاب بطولاته مع ليفربول

لفت النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، الأنظار بعد نشره صورة لدولاب بطولاته داخل منزله، والذي يضم مجموعة كبيرة من الألقاب والجوائز التي حققها بقميص "الريدز" على مدار مسيرته مع النادي.

ونشر صلاح الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث ظهر واقفًا أمام دولاب إنجازاته في لقطة تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققه مع العملاق الإنجليزي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان اللاعب اقتراب نهاية رحلته مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، دون الكشف حتى الآن عن وجهته المقبلة.

ويُسدل بذلك الستار على مسيرة حافلة استمرت نحو 9 سنوات داخل أسوار "أنفيلد"، نجح خلالها صلاح في حصد العديد من البطولات، إلى جانب تسجيل أرقام قياسية رسّخت مكانته كأحد أساطير النادي في العصر الحديث.