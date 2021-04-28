مدينة كولونيا الألمانية تسجل حالتي إصابة بسلالة كورونا الهندية

أعلنت سلطات مدينة كولونيا في غرب ألمانيا مساء اليوم الأربعاء ثبوت حالتي إصابة بسلالة كورونا الهندية.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ، كان جرى ثبوت بعض الحالات الفردية للإصابة بهذه السلالة في وقت سابق.

وتجري كولونيا منذ ثلاثة أشهر فحوصا على كل النتائج الإيجابية لاختبارات كورونا للبحث عن علاقة الطفرات بها، وقد أسفرت الفحوص عن وجود علاقة بين الطفرات البريطانية والجنوب افريقية والبرازيلية وعدد من هذه الحالات.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ، هناك إشارات على ارتفاع قابلية انتشار الطفرة الهندية "بي.1.617"، كما أشار المعهد إلى أن هذه الطفرة لها علاقة "بانخفاض فعالية الاستجابة المناعية"، لكنه أشار إلى نقص في المعلومات الموثوقة لتصنيف الطفرة على أنها "مثيرة للقلق".

وتشهد الهند في الوقت الراهن وضعا وبائيا مأساويا بسبب موجة حادة من عدوى فيروس كورونا، ويرى خبراء أن طفرة الفيروس هناك ليست إلا واحدا من عوامل عديدة تقف وراء كثرة حالات العدوى في الهند.

وأشار الخبراء إلى أن تدني معدل التطعيم في الهند يلعب دورا أيضا في هذا الشأن.