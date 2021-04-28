فرنسا تعتزم تغيير مواعيد حظر التجوال المرتبط بكورونا من منتصف مايو

صرحت رئيسة إحدى البلديات الفرنسية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أطلعها على أن فرنسا سوف تغير قواعد حظر التجوال اعتبارا من منتصف مايو.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن جولي أرياس، عمدة منطقة لانكون في جنوب فرنسا، تحدثت إلى قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية اليوم الأربعاء بعد اجتماع مع ماكرون أمس الثلاثاء.

وقالت أرياس: "أشار ماكرون إلى أننا سوف نبقي على حظر التجوال (الذي يبدأ يوميا) من الساعة السابعة مساء حتى منتصف مايو، وسيتم الإبقاء على حظر التجوال ولكن بموعد متأخر حتى نهاية شهر يونيو".

كما قالت المسؤولة: "نريد جميعا تأخير موعد (بداية) حظر التجوال، باعتباره أمرا ضروريا لإعادة الحرية للسكان " .

وأفادت شبكة فرانس انفو بأن ماكرون يعتزم التحدث في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد أو الاثنين الاسبوع المقبل، نقلا عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه.

كما ذكرت أن ماكرون يعتزم وضع خطة مفصلة في 12 مايو تقريبا فيما يتعلق بإعادة فتح المتاجر والأعمال.