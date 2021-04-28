قال الملحن عمرو مصطفى، إنه يحب منتقديه أكثر من مادحيه، ذاكرًا أنه ينتصر على الشيطان في أغلب الأوقات، لقربه من الله.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أنه دائمًا ما يراجع نفسه كل نهاية يوم، متابعًا: «البني آدم العصبي بيغلط وبيرجع تاني، لكن أنا دربت نفسي كويس والناس هتلاحظ التغيير».

ونفى خيانته لمن قدم له يد العون، مشيرًا إلى إعطائه الكثير من الفرص للأشخاص قبل أن ينهي علاقته بهم.

وأوضح أنه قطع علاقته بالكثيرين على مدار حياته، مضيفًا أنه لا يميل للانتقام من أحد، لكنه يختفي تماما عنهم، بحيث لا يستطيعون الوصول له.

وعن كتابته لأغنية بكلمات «بقول أنساه ولا بنسى» على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أنه لم يكن يقصد بها زوجته، لافتًا إلى أنه لا يحب أن ينشر حياته الشخصية وصور عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر أنه تجمعه بزوجته قصة حب منذ 18 عامًا، معلقًا على نشره لتفاصيل مشكلاته مع الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يهدف من ذلك التبرير للجمهور عن سبب غيابه، وأنه هو من يرفض العمل، والذي يتم تفسيره من قبل البعض أنه لم يعد يعمل لتراجع أدائه.