في الحلقة الخامسة عشر من مسلسل «القاهرة كابول»، توفت والدة «رمزي»، وقامت «منال» بإرسال إيميل لـ«رمزي» تبلغه فيه بما حدث، وما كان منه إلا أنه بكى فور علمه بالأمر، وذهب «عادل» إلى عزائها، وأثناء تواجده تفاجئ جميع الحضور، بوفود عناصر منتمية إلى جماعات دينية جاءت لتقديم واجب العزاء، بينما قام «رمزي» وأتباعه بأداء صلاة الغائب عليها.

«القاهرة كابول» من تأليف طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، إسراء رخا، كريم قاسم سرور، شيرين، إيناس كامل، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.