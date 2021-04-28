دبلن: بإمكان بريطانيا وبروكسل حل قضايا أيرلندا الشمالية بعد بريكست

أعرب وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، عن اعتقاده بشكل كبير أن بإمكان بريطانيا والاتحاد الأوروبي حل القضايا العالقة حول ترتيبات التجارة في أيرلندا الشمالية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال سيمون كوفيني أمام لجنة برلمانية اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إنه يعتقد "بشكل راسخ" أن التعاون سوياً في إطار بروتوكول (أيرلندا الشمالية) سوف يمكن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من إيجاد حلول للقضايا العالقة.

وأضاف كوفيني أن "إن إيجاد طريقة مستدامة وتعاونية للمضي قدماً سوف يعزز أيضاً الاستقرار الذي يُعد مطلوباً الآن أكثر من أي وقت مضى"، مشيراً إلى الاضطرابات الأخيرة في أيرلندا الشمالية.