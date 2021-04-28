إيران تسجل 434 حالة وفاة و 21713 إصابة جديدة بكورونا



أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 434 حالة وفاة، و21713 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكرت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و460 ألف حالة.



وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 70966.



وذكرت سادات لاري، أن 5338 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و 923 آلاف حالة، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).