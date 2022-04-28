بايدن يقترح استخدام أصول النخب الروسية المصادرة لتعويض أوكرانيا عن خسائرها

أفاد البيت الأبيض، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيرسل طلب الميزانية الإضافية لدعم أوكرانيا إلى الكونجرس اليوم، إضافة إلى اقتراح لحزمة تشريعية شاملة، من شأنها تعزيز سلطة حكومة الولايات المتحدة، لمحاسبة الحكومة الروسية على حرب الرئيس بوتين ضد أوكرانيا.



وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الخميس، تمت صياغة المقترحات بالتشاور الوثيق مع وزارات الخزانة والعدل والخارجية والتجارة الأمريكية، إذ تتطلع إدارة بايدن، إلى العمل بشكل وثيق مع أعضاء الكونجرس ككل، لتنفيذ حزمة المقترحات.



وتسمح المقترحات بسلطات جديدة لمصادرة الممتلكات المرتبطة بحكم «الكليبتوقراطية (حكم اللصوص)» الروسي، والسماح للحكومة باستخدام العائدات لدعم أوكرانيا، وزيادة تعزيز أدوات إنفاذ القانون ذات الصلة.



وتتيح المقترحات إنشاء عملية إدارية جديدة ومبسطة، تشمل وزارتي الخزانة والعدل، استخدام أصول النخب الروسية المصادرة، لتعويض أوكرانيا عن خسائرها.