روسيا: اعترضنا عدة صواريخ أوكرانية في خيرسون

قالت روسيا، اليوم الخميس، إنها اعترضت عدة صواريخ أوكرانية تم قذفها ليلا في منطقة خيرسون الواقعة جنوبي البلاد والتي تسيطر عليها القوات الروسية بشكل شبه كامل.



وقال إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الجوية الروسية أسقطت صاروخين أوكرانيين من طراز "توتشكا-يو"، إلى جانب صواريخ أخرى، مضيفا أنه قد تم أيضا تدمير عشرات المقذوفات من قاذفات الصواريخ.



ولم يؤكد الجانب الأوكراني هذه الرواية. وقد أفادت وسائل إعلامية أوكرانية فقط بوقوع عدة انفجارات أثناء الليل.



ويذكر أن روسيا تسيطر بشكل شبه كامل منذ أسابيع على منطقة خيرسون، وشهدت مدينة خيرسون تنظيم احتجاجات ضد القوات الروسية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا إنه قد تم صد هجمات صاروخية أوكرانية على مدينة "إيزيوم" في الشرق.



ولم تؤكد كييف هذه المعلومة أيضا بصورة فورية.