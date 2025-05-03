الرئيس السيسي يكرم عددا من النماذج الناجحة في قطاعات العمل المختلفة

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكريم عدد من النماذج العمالية المتميزة في مختلف القطاعات، تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ومنح الرئيس السيسي وسام العمل من الطبقة الأولى لكل من: جبالي محمد جبالي عبد المغيث، وخالد منير حسين الفقي، وإبراهيم محمود إبراهيم العربي، وإبراهيم محمد صلاح الدين إبراهيم الشرقاوي.

ومنح الرئيس السيسي وسام العمل من الطبقة الثانية لكل من، مهرائيل مجدي متري يوسف، ومصطفى محمود مصطفى الأفندي.

كما منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى آمال عبد الموجود عبد الحسن حسين، ونوط الامتياز من الطبقة الثانية لمحمد فهمي عبد الغفار السيد.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت الاحتفال الرسمي بعيد العمال، حيث يتضمن الاحتفال هذا العام كلمات رسمية تُلقى بحضور قيادات الدولة وممثلي النقابات العمالية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي، كلمة خلال الاحتفال، يوجه فيها التحية إلى عمال مصر، ويستعرض أبرز جهود الدولة لتحسين بيئة العمل وتمكين العمال، باعتبارهم ركيزة أساسية في عملية التنمية الشاملة.