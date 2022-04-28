نفى الملحن عمرو مصطفى، وجود أي خلاف بينه وبين كل من أمين نبيل وإلهامي دهيمة وأحمد الموجي، قائلا إن علاقته بالموزعين الثلاثة جيدة حتى الآن.



وأضاف، في لقاء ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الخميس، أنه يأخذ موسيقى من كل شاب يعمل معه، مؤكدًا أنه لم يحدث أي خلاف بينه وبين هؤلاء الشباب.



ونوه بأن ألبومه الجديد الذي يعمل عليه حاليًا يعده في أوروبا، كي ينفذ ما يريده، معقبًا: «حاولت أعمل موسيقى بشكل مختلف، وتعبت من إني بعلم لأن وقتي بيضيع».



وأكد أنه لن يكتشف أي فنان جديد، لأنه ساعد كثيرًا في إخراج شخصيات جديدة للنور وكانت النتيجة هي الحقد والنظرة غير الجيدة، متسائلا: «ليه أجازف باسمي؟».



وذكر أنه ساعد العديد من الشباب وجازف باسمه كي يتواجدوا في الوسط وكانت النتيجة أنه تسبب في أذية نفسه، متابعًا: «مش هكمل مع أي حد هينزل من موسيقتي أو هيقلل منها ومش هاجي على نفسي عشان أساعد حد، أنا ساعدت عشان ميجيش بعد كده حد يكتبلي على السوشيال ميديا مش هتقف مع الشباب؟ لا أنا وقفت بس كانت النتيجة ضرب في ضهري.. أنا طلعت أسماء».