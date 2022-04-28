أردوغان يصل الرياض في أول زيارة له منذ 2017

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة له منذ 2017.



وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبيل سفره الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، أن زيارته تعبر عن إرادة مشتركة لبدء فترة جديدة من التعاون.



وقال أردوغان في لقاء مع الصحفيين بالمطار: "سأسافر إلى السعودية لمدة يومين استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبدالعزيز)... وسيكون لي لقاء مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد (الأمير محمد بن سلمان)"، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT.



وأضاف: "سنفتح صفحة جديدة في العلاقات مع المملكة العربية السعودية... زيارتي تعبير عن إرادتنا المشتركة لبدء فترة جديدة من التعاون كدولتين شقيقتين تربطهما روابط تاريخية وثقافية وإنسانية".



وفي يناير الماضي، صرح أردوغان بأنه سيزور السعودية في فبراير، لكن تلك الزيارة لم تحدث، رغم زيارته للإمارات في ذلك التوقيت والتوقعات التي كانت ترجح أن تتزامن زيارته للسعودية مع زيارته للإمارات.



وكانت آخر زيارة يقوم بها أردوغان إلى السعودية منذ نحو 5 سنوات، في يونيو 2017.