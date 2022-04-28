سي إن إن: الجيش الأمريكي ترك معدات عسكرية في أفغانستان قيمتها 7 مليارات دولار

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس عن تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن القوات الأمريكية تركت خلال انسحابها من أفغانستان العام الماضي معدات عسكرية بما يقرب من سبعة مليارات دولار.

وأضاف التقرير أن تلك المعدات كانت الولايات المتحدة نقلتها إلى الحكومة الأفغانية على مدار 16 عاما ولكن تم تركها بعدما أكملت الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان في آب/أغسطس 2021، وأن "هذه المعدات موجودة الآن في بلد يسيطر عليه العدو نفسه الذي كانت الولايات المتحدة تحاول طرده على مدى العقدين الماضيين: حركة طالبان".

وقال التقرير، الذي قُدم إلى الكونجرس، إن وزارة الدفاع ليس لديها خطط للعودة إلى أفغانستان "لاستعادة أو تدمير المعدات".

وكانت الولايات المتحدة قدمت ما مجموعه 6ر18 مليار دولار من المعدات لقوات الأمن الأفغانية في الفترة من 2005 إلى آب/أغسطس 2021. وظلت معدات بقيمة 12ر7 مليار دولار منها في أفغانستان بعد اكتمال الانسحاب الأمريكي في 2021.

ووفقا للتقرير، تشمل تلك المعدات طائرات ومركبات عسكرية ومعدات اتصالات وغيرها.

وقد أثارت القيمة الهائلة لتلك المعدات انتقادات شديدة من قبل المشرعين من كلا الحزبين.