الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة سكنية في بنها

نشب حريق، بشقة سكنية في الطابق الأرضى لعقار مكون من 4 طوابق، في منطقة المنشية بجوار المحكمة بمدينة بنها، وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق، وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعي.



فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



كانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأرضى بعقار مكون من 4 طوابق، بمنطقة المنشية بجوار المحكمة بمدينة بنها.



على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 4 طوابق، بمنطقة المنشية بجوار المحكمة بمدينة بنها.



وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق بسبب ماس كهربائي، ونتج عنه إصابة شخص بحروق، وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.