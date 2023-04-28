النفط يتجه نحو سادس خسارة شهرية وسط تدهور توقعات الطلب

تتجه أسعار النفط إلى تسجيل الانخفاض الشهري السادس على التوالي، وهي أطول فترة خسائر منذ أكثر من ثماني سنوات، إذ أثرت مخاوف التباطؤ في الولايات المتحدة وآسيا على توقعات الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.20%، لتصل إلى 78.53 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 74.99 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان للتراجع هذا الأسبوع 3.8% وانخفض أكثر من 9% في الأسبوعين الماضيين.

وتراجعت أسعار النفط الخام في أبريل إثر ارتفاعها على نحو حاد بعد أن أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها خفض الإنتاج.

وأظهرت بيانات أن النمو الاقتصادي الأمريكي تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأول، ولكن طلبات إعانة البطالة تراجعت في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل.

ويخشى المستثمرون أيضا من أن زيادات أسعار الفائدة التي قد تقدم عليها البنوك المركزية في إطار مكافحة التضخم قد تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يرفع الفدرالي وبنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة. ويجتمع المركزي الأميركي في الثاني والثالث من مايو.

على صعيد الإمدادات، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن تحالف أوبك+ لا يرى حاجة لخفض إضافي لإنتاج النفط على الرغم من أن الطلب الصيني جاء أقل من المتوقع، لكنه أضاف أن المجموعة قادرة دائما على تعديل سياستها إذا لزم الأمر.

وأعلن تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء منهم روسيا، هذا الشهر عن خفض إجمالي للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا.

وانتعشت السوق بعد إعلان أوبك، لكنها تراجعت لاحقا بفعل المخاوف من حدوث ركود وتأثير ذلك على الطلب.