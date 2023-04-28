عمرو أديب: عواقب حرب السودان على مصر كثيرة في وقت القرش فيه أعز من أي عزيز

قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ عواقب الحرب الدائرة في السودان على مصر كثيرة، في وقت يعتبر فيه القرش أعز من أي عزيز، في إشارة للوضع الاقتصادي الراهن.



وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن ما يحدث في السودان ليس شأنا داخليا، باعتبار أنه يؤثر على مصر سواء أمنيا أو اقتصاديا.



وذكر أنّ الأطراف الإقليمية والدولية لم تكن تتوقع ما يحدث في السودان، مُرجحا أنّ تستمر الأوضاع على شكلها الراهن لفترة طويلة.



وشدد على أهمية المحافظة على سلامة العائدين وكذلك حفظ أمن الحدود، منوها بالتوجيهات الرئاسية بتوفير رعاية صحية فائقة لكل الفارين والعائدين من السودان.



وتابع: «الدولة المصرية تتعامل بعبقرية مع تداعيات الأزمة في السودان ورجالتنا بيعملوا الواجب صح.. إحنا بنحاول نأمن نفسنا وأرضنا وناخد بالنا الناس دي رايحة فين وهتقعد إزاي».



وشدد على أنّ ما يحدث في السودان حاليا يمثّل كابوسا على كل دول العالم، معتبرا أنّ الشعب المصري لا يشعر حتى الآن بتداعيات هذا المشهد.



ويعيش السودان، على وقع نُذر حرب أهلية في ظل الاقتتال الدائر بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع التي تم تصنيفها محليا على أنها ميليشيا متمردة، فيما خلّفت الأوضاع حصيلة دامية من القتلى وتحديدا بين المدنيين، مع سقوط البلاد بين براثن الفوضى الشاملة.



وأمس الخميس، أعلنت وزارة الخارجية أن مصر نجحت في إجلاء ٥٣٢٧ مواطناً مصرياً من السودان حتى الآن.