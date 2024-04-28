قيادي بالقسام: الأسير الإسرائيلي كيث سيجال يحمل جنسية أمريكية ويعاني أمراضا عديدة

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كشف مصدر قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكرية لحركة حماس، الوضع الصحي لأسير ظهر في مقطع فيديو بثته أمس السبت.

وقال مصدر قيادي في القسام، في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، إن الأسير الإسرائيلي المسن كيث سيجال الذي ظهر أمس، يحمل الجنسية الأمريكية.

وأضاف أن الأسير سيجال كان مدرجا ضمن قائمة الأسرى في صفقة نوفمبر الماضي لكن تعنت الاحتلال حال دون إطلاق سراحه.

وأشار المصدر إلى أن الأسير يعاني من أمراض عدة ويتلقى رعاية صحية.

وأمس السبت، بثت "كتائب القسام"، مقطعاً مصوراً لأسيرين إسرائيليين يطالبان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد صفقة قريبا، تتيح للأسرى العودة إلى ديارهم أحياء، وحذرا من أنهما يعيشان أوضاعاً صعبة تحت القصف.

وأظهر الفيديو أحد الأسرى ويدعى كيث سيجال (65 عاماً)، في حين عرف الآخر نفسه بأنه عومري ميران (47 عاماً)، من مستوطنة ناحل عوز.

كتائب القسام تعرض فيديو لأسرى يطالبون حكومة #نتنياهو بالإفراج عنهم ويحذرون من تداعيات القصف على حياتهم#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/5hFBsX0vC6 — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 27, 2024

وقال سيدال بالعبرية وقد يجهش بالبكاء في الفيديو: «نحن هنا في خطر في ظل القصف وهذا أمر مخيف ومرعب نعيشه منذ وقت طويل، وأنا أتساءل إلى متى؟».

أما ميران فقد قال: «نعيش أوضاعاً صعبة تحت القصف العنيف».

فيما واصل سيجال حديثه موجها كلامه إلى الحكومة الإسرائيلية: «أحيانا نشعر بأنكم قد تخليتم عنا، أنا أطالب رئيس الحكومة وجميع وزراء الحكومة بالمرونة في المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة قريبة.. نحن نشعر بالمماطلة، وأن الصفقة قد استغرقت وقتاً طويلاً جداً».

فيما أكد ميران: «حان الوقت للتوصل إلى صفقة تخرجنا من هنا، ونحن على قيد الحياة وبصحة جيدة».

وطالب الأسيران كذلك بمواصلة المظاهرات في إسرائيل للضغط من أجل إبرام صفقة لتبادل الأسرى.