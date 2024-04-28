رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا يدعو إلى الوحدة وسط مزاعم الارتباط بين روسيا والصين

حث زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف اليوم السبت حزبه على الوحدة بعد تقارير عن صلات محتملة لأعضاء بارزين في الحزب مع روسيا والصين.

وقال تينو شروبالا في بداية حملة انتخابات البرلمان الأوروبي لحزب البديل من أجل ألمانيا في بلدة دوناوشينجن جنوبى ألمانيا: "سنستخدم الحملة الانتخابية لإظهار أنه لا يمكن إسقاطنا بهذه السرعة وأننا نقف معا كواحد".

وردا على الصلات الروسية والصينية المزعومة لمرشح حزب البديل من أجل ألمانيا ماكسيميليان كراه، الذي لم يحضر إطلاق الحملة، قال شروبالا إنه أصبح الآن من الصعب إلى حد ما "أن نرى كيف يتم تعطيل حزبنا والإضرار به، وكيف يتم خلق الاضطرابات وعدم الثقة".

وتعرض كراه والمرشح الثاني على بطاقة الحزب الانتخابية، بيتر بيسترون، لتدقيق مكثف بسبب صلات مزعومة بشبكات موالية لروسيا.

وبعد تقارير إعلامية حول مدفوعات مالية محتملة، يدرس ممثلو الادعاء العام ما إذا كانوا سيفتحون تحقيقا مع كلا السياسيين.

وفي حالة كراه ، يمكن أن يكون هناك أيضا تحقيق في المدفوعات الصينية المحتملة. ويتعرض كراه لمزيد من الضغوط لأن أحد موظفيه اعتقل للاشتباه في تجسسه لصالح الصين.

وأكد السياسيان لقيادة حزب البديل من أجل ألمانيا أنهما لم يأخذا أي أموال.