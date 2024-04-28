دي بروين أساسيا في تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة نوتنجهام فورست مساء اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويستضيف فريق نوتنجهام فورست نظيره مانشستر سيتي على ملعب سيتي جراوند، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة اليوم كما يلي:

إيدرسون في حراسة المرمى

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – ناثان أكي – يوشكو جفارديول

خط الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – كيفين دي بروين

الهجوم: جيرمي دوكو – جوليان ألفاريز – جاك جريليش.