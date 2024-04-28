 مقتل وإصابة 38 شخصا جراء إعصار ضرب مدينة جوانجتشو الصينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل وإصابة 38 شخصا جراء إعصار ضرب مدينة جوانجتشو الصينية

بكين - قنا
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 9:18 ص | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 9:18 ص

قتل 5 أشخاص وأصيب 33 آخرون جراء إعصار قوي ضرب مدينة قوانغتشو، جنوبي الصين.

وذكرت السلطات المحلية أن الإعصار ضرب بلدة تشونغلوهتان بمدينة قوانغتشو، وأن شدة الإعصار كانت من المستوى الثالث .

وجرى إرسال رجال إنقاذ من إدارة الطوارئ بالمدينة إلى موقع الإعصار على الفور وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

وأشارت السلطات إلى تضرر 141 من مباني المصانع، دون انهيار أي منازل سكنية.

وكثيرا ما تتعرض مناطق في الصين للأعاصير التي تتشكل في المحيطات الدافئة شرقي الفلبين في الصيف والخريف ثم تتجه غربا.

ويقول الخبراء إن تغير المناخ أدى إلى زيادة شدة العواصف الاستوائية، حيث أدت زيادة الأمطار وقوة الرياح إلى حدوث فيضانات مفاجئة وخلفت أضرارا في المناطق الساحلية

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