كاراجر: ليفربول أكد زعامته وأغلق باب المقارنات

عبر جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، عن فخره الشديد بتتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين، عقب الانتصار الكبير على توتنهام 5-1.

وأكد كاراجر خلال ظهوره عبر شبكة "سكاي" أن ليفربول بات الآن عملاق كرة القدم الإنجليزية بلا منازع، مشيرًا إلى أن الإنجاز الجديد يضع الريدز على قدم المساواة مع مانشستر يونايتد في عدد ألقاب الدوري.

وأضاف: "ليفربول هو الأعظم في تاريخ إنجلترا"، مؤكدًا أن معادلة رقم السير أليكس فيرجسون تمنح هذا الإنجاز طابعًا رمزيًا قويًا.

كما أشاد كاراجر بالمدرب أرني سلوت الذي كتب اسمه سريعًا في تاريخ النادي، معتبرًا أن هذا التتويج أنهى الجدل حول هوية النادي الأنجح في البلاد.