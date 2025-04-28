جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي

علق البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح السعودي، على ما تردد مؤخرًا بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وقال جوميز في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على القناة الأولى المصرية:" حاليًا أنا مدرب لنادي الفتح، ولدي مباريات هامة للغاية، وتركيزي منصب بنسبة 100% مع فريقي، كل تركيزي مُنصب على إنهاء الموسم بالشكل الذي يليق بالنادي."

وفي السياق ذاته، أكد الإعلامي كريم رمزي، مقدم برنامج «رقم 10»، أن الأهلي استبعد فكرة التعاقد مع الثلاثي رينيه فايلر، وبيتسو موسيماني، وكارلوس كيروش، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات مؤكدة.

ويواصل الأهلي حاليًا دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب، في إطار مساعيه للاستقرار على مدير فني جديد لقيادة الفريق، بعد رحيل مارسيل كولر، استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية.