الدفاع المدني في غزة يعلن توقف معظم مركباته جنوب القطاع لنفاد الوقود

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الاثنين، عن توقف معظم مركباته المخصصة للإطفاء والإنقاذ والإسعاف في محافظات جنوب القطاع، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، جراء الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع.

وقال الدفاع المدني في منشور على تلغرام، :" نعلن نفاد كميات الوقود الخاصة بتشغيل مركباتنا (الإطفاء والإنقاذ والإسعاف) في محافظات جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى توقف 8 مركبات عن الحركة من أصل 12 مركبة".

وأوضح أن "الاستجابة الإنسانية ونداءات الإغاثة ستقتصر حاليًا على 4 مركبات فقط، مما يهدد حياة مئات الآلاف من المواطنين والنازحين في مراكز الإيواء".

وحمل الدفاع المدني، إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن تفاقم معاناة أبناء شعبنا في القطاع نتيجة استمرار الحرب والحصار المشدد".

وجدد مطالبته لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والمؤسسات الدولية "بالتحرك الفوري لفتح معابر غزة والسماح بدخول الوقود اللازم لتشغيل المرافق الإنسانية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

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ويتعرض قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لإبادة جماعية إسرائيلية أوقعت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، إضافة إلى دمار واسع ونقص حاد في الخدمات الأساسية.