تقارير: مقتل تسعة جنود كولومبيين في اشتباكات مع متمردين

قتل تسعة جنود على الأقل وتم اختطاف نحو 10 آخرين في اشتباكات مع متمردين مشتبه بهم في جنوب شرق كولومبيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الأحد.

ووقع القتال في مقاطعة جوافياري، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الكولومبية نقلا عن مصادر عسكرية.

وتنشط في المنطقة جماعات مختلفة منشقة عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة (فارك)، التي رفضت اتفاق السلام لعام 2016 وظلت متخفية عن الأنظار، ويشتبه في أنها نفذت الهجمات.

وغالبا ما تشارك هذه الجماعات في تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني والابتزاز.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، قتل 18 جنديا وضابط شرطة في هجمات منفصلة في جميع أنحاء كولومبيا، حسبما أفادت إذاعة كاراكول.

وكتب وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "ندين ونرفض بشدة اغتيال شرطتنا وجيشنا، حتى عندما كانوا في إجازة وعزل".

وعانت كولومبيا من حرب أهلية استمرت 52 عاما شارك فيه المتمردون اليساريون والقوات شبه العسكرية اليمينية والجيش، وخلفت الحرب حوالي 220 ألف قتيل وملايين النازحين. وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني بعد اتفاق السلام المبرم في عام 2016 بين كولومبيا وأكبر جماعة متمردة، القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، إلا أن أجزاء من البلاد لا تزال تسيطر عليها جماعات غير قانونية.