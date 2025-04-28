فتح: الاحتلال يستخدم كل أدوات الحرب ضد غزة ويمنع المساعدات الإنسانية

قال منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كافة وسائل الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك القصف والقتل والتجويع والتعطيش.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أنَّ الاحتلال يواصل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مما يجبر السكان على الاعتماد على الحلول الذاتية للتعامل مع الأزمة.

وأوضح أن مياه قطاع غزة أصبحت ملوثة بشكل كبير، حيث لا توجد مياه صالحة للشرب بسبب اختلاط مياه الآبار بالصرف الصحي.

وأشار إلى أنَّ الوضع في القطاع أصبح قاسيًا ومؤلمًا، مما جعل الحياة في غزة تعيسة، حيث يسعى الاحتلال إلى إجبار السكان على رفع راية الاستسلام.

وتابع : «الجميع يشاهد ما يحدث في غزة، وكل المنظمات الدولية تدين ما يجري معتبرة أن ما يحدث هو مجزرة وجرائم حرب وتجويع وتعطيش».

ونوه بأنه على الرغم من ذلك، فقد فشلت التدخلات الدولية في وقف جرائم الاحتلال، إذ لم ينجح المجتمع الدولي في إيقاف الاحتلال عن ارتكاب هذه الانتهاكات.