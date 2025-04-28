الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 11 أسيرا من غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن 11 من أسرى قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بأن قوات الاحتلال أفرجت من سجونها عن 11 أسيرًا، ووصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوبي القطاع.

ونشر مكتب إعلام الأسرى، أسماء الـ11 أسيرًا المفرج عنهم بعد نقلهم من قبل الصليب الأحمر، وهم:

يوسف حاتم أبو طبيخ

زهدي عبد السلام البرواي

عبد الهادي المقيد

يوسف شاهر أبو عودة

وسيم حسام شلحة

نصر سميح عويضة

عليان جمال ورش أغا

أحمد محمد الطبش

وائل طلال إبراهيم

محمد عويض أبو عمره

سيف الدين صلاح بهار

واعتقل جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة مئات المواطنين من غزة، عبر ما يعرف بـ«الحلابات»، والاقتحامات، وتم الإفراج عن عدد منهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل، قبل أن تتنصل إسرائيل من اتفاق وقف النار بغزة، في 18 مارس المنصرم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 52 ألف مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 116 ألفًا آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.