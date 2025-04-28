تخصيص حارة للدراجات الهوائية والرياضة بطريق حمام موسى في طور سيناء بعد تطويره

قال علي حمادة، رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء، إنه جار تطوير طريق حمام موسى بداية من مدخل المدينة بالقرب من كمين وادي الطور حتى واحة حمام موسى، والذي يعد أحد أهم الطرق الحيوية بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق بالمدينة، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن المشروع يتضمن إنشاء حارة مخصصة للدراجات الهوائية، وممشى حديث يتيح للمواطنين ممارسة الرياضة والتنزه بأمان وراحة، مشيرا إلى أنه جار حفر قواعد أعمدة الإنارة الحديثة التي ستسهم في تحسين مستوى الإضاءة العامة للطريق، بما يرفع من معدلات الأمان ويُحسن المظهر الجمالي للمنطقة.

وتابع: كما يشمل المشروع أيضًا ربط مدخل المدينة بطريق الكورنيش، ما يعزز سهولة الحركة المرورية، إضافة إلى الربط بين أبرز معالم المدينة بطريقة منظمة ومطورة، لافتا إلى أن أعمل التنفيذ تجري بالتنسيق بين الوحدة وجهاز تعمير سيناء.

وأكد أن هذا المشروع ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية لمدينة طور سيناء، ودعم الجهود التنموية بالمحافظة، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تنمية سيناء وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية واستثمارية واعدة.