بدء محاكمة شخصين على خلفية مخطط للهجوم على حفلات للمغنية تايلور سويفت في النمسا

بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة في النمسا بشأن التهديد الارهابي الذى أدى لإلغاء عدة حفلات للمغنية الأمريكية تايلور سويفت منذ عامين.

ومن المقرر أن يمثل رجل أسترالي / 21 عاما/ من أصل مقدوني شمالي أمام محكمة فينير نويشتات الإقليمية.

ويُتهم الرجل الاسترالي وهو من أنصار تنظيم داعش بالتخطيط لتنفيذ مذبحة خارج مقر الحفلة في فيينا في أغسطس 2024. كما يُتهم شخص آخر / 21 عاما/ بارتكاب تهم إرهابية.

ويقول الادعاء إن الاثنين، بجانب مشتبه به ثالث، محتجز حاليا في المملكة العربية السعودية، شكلوا خلية إرهابية على استعداد للهجوم في أي وقت.

يذكر أنه تم إلغاء جميع الحفلات الثلاثة، التي كانت مقررة من 8 إلى 10 أغسطس 2024 في استاد ارنست هابيل، كإجراء احترازي في أعقاب القبض على مشتبه به.