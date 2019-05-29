نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: هناك دول تريدنا أن نكون مثل ليبيا وسوريا

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو -المعروف باسم حميدتي-، اليوم الثلاثاء، إن هناك دول متربصة تريد أن يكون السودان مثل سورية او ليبيا.

وجدد دقلو ،في إفطار للإدارات الأهلية في الخرطوم، رفض المجلس للتهديدات، مشدداً على ضرورة عدم ترك البلاد تنزلق، موضحاً أن "هناك دول متربصة تريدنا أن نكون مثل ليبيا وسورية"،ب حسب شبكة "الشروق" السودانية.

وذكر أن المجلس لن يغلق باب التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، على أن يتم الأمر بمشاركة الجميع، مطالباً إياهم بالعودة إلى شعاراتهم، وسيتم الاتفاق معهم إذا فعلوا ذلك.

وذكر أن الجيش السوداني جزء من الثورة ولولا انحيازه لها لما سقط البشير.

وكشف عن جهات -لم يسمها- تحاول استغلال الثورة لتحسين صورتها، وقال "لدينا معلومات مؤكدة بتخابر العديد مع جهات خارجية".

يشار إلى أن المحادثات بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير لتسليم السلطة لحكومة مدنية تعثرت.

ونظمت قوى اعلان الحرية والتغيير اضرابا عاما اليوم الثلاثاء؛ للضغط على المجلس لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.