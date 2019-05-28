قال شركة الطاقة الحكومية الجزائرية سوناطراك يوم الثلاثاء إن الجزائر صدرت 51.5 مليار متر مكعب من الغاز في 2018، انخفاضا من 54 مليارا في 2017.

وذكرت سوناطراك في بيان أن 75 في المئة من إجمالي صادرات الغاز العام الماضي تدفقت عبر خطوط الأنابيب بينما جرى تصدير 25 بالمئة عبر شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وتصدرت إيطاليا وإسبانيا الوجهات التي تدفق إليها الغاز الجزائري، بنسبة 35 بالمئة و31 بالمئة على الترتيب.

تملك الجزائر ثلاثة خطوط أنابيب، هي إنريكو ماتي الذي ينقل الغاز إلى إيطاليا عبر تونس، وبيدرو دوران فاريل الذي يضخ الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب، وميدغاز الذي ينقله مباشرة إلى إسبانيا.

ويقدر إنتاج الجزائر بواقع 135 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.