وزير الطيران المدني الباكستاني: سيتم تقديم تقرير عن حادثة تحطم الطائرة للبرلمان في 22 يونيو

أعلن وزير الطيران المدني الباكستاني غلام سرور خان أن التقرير عن حادثة تحطم طائرة الركاب للخطوط الجوية الباكستانية الدولية في مدينة كراتشي الذي أسفر عن مقتل 97 شخصا سيتم تقديمه للبرلمان ونشره للجمهور في 22 يونيو المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن سرور خان أكد أثناء عقده مؤتمرا صحفيا في إسلام آباد أن التحقيق في الحادثة سيكون شفافا وعادلا، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق للتحقيق في الحادثة فورا بعد تحطم الطائرة.

وقال إن فريقا من الخبراء من فرنسا يضم 11 عضوا وصل أيضا إلى كراتشي لمساعدة السلطات الباكستانية في التحقيق.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية بنشر التقرير عن حادثة تحطم طائرة الركاب للخطوط الجوية الباكستانية الدولية في مدينة كراتشي للجمهور.

وجاءت تصريحات عمران خان خلال ترأسه الاجتماع في مكتبه باسلام آباد اليوم، حيث أمر بتوفير كافة المساعدة الممكنة والتعويض لأسر ضحايا الحادثة، وقال إن عملية الإصلاحات في الطيران المدني يجب أن يتم تسريعها، معربا عن حزنه العميق على خسائر الأرواح جراء تحطم الطائرة.