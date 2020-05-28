إصابة 6 أشخاص جراء مشاجرة بين عائلتين في المحلة

نشبت مشاجرة بالسلاح الأبيض بين عائلتين في منطقة السكة الوسطنية التابعة لدائرة ثالث المحلة الكبرى، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى بورود بلاغات من الأهالي، بنشوب مشاجرة دامية باستخدام السلاح الأبيض بين شخصين بين عائلة (ب)، و (م.ال)، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من بينهم شخصين أحدهم بـ5 طعنات نافذة في البطن والآخر بجروح قطعية في الرأس.

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وشرطة النجدة إلى موقع الحادث وتبين من خلال التحقيقات أن السبب وراء المشاجرة خلافات سابقة بينهم أدت لإصابة أحدهم بطعنة نافذة وترصد له الطرف الأخر للانتقام منه.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.