قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لنعش يتم إحراقه صحيحة، ولكن لم يكن بداخل النعش جثة لحالة وفاة بسبب فيروس كورونا كما أشيع، موضحا أن الحرق جاء لعدم صلاحية استخدام النعش مرة أخرى.

أضاف، في مداخلة ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة مصر الأولى، مساء الأربعاء: «إن إجراءات الدفن المقررة للحالات المتوفاة بفيروس كورونا تتضمن وضع الجثة في كيس غير مسرب للسوائل ثم في نعش، ومن الممكن تطهير النعش بالكلور، ويلجأ الفريق الطبي لحرق الصندوق إذا كان من مادة غير قابلة للتطهير، أما إذا كان من خشب جيد أو معدن جيد يمكن تطهيره لاستخدامه مرة أخرى، ولم يكن بداخل النعش الذي تم تداول صور حرقه أي جثة».

وأشار إلى أن الطاقم الطبي في محافظة الغربية وفي مصر والعالم كله يبذل مجهودا مبهرا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ويجب تجديد الشكر لهم وتأكيد العرفان بما يقدمونه.

وكانت صور قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حرق نعش متوفى كان مصابا بفيروس كورونا بمحافظة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 910 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 19 حالة، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 19666 والوفاة إلى 816.