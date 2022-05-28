ختام فعاليات قوافل الوديان الثقافية بشمال سيناء

اختتمت قصور ثقافة العريش وبئر العبد والشيخ زويد، فاعليات قوافل الوديان التي نظمتها مديرية الثقافة بشمال سيناء.

وأكد محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، استكمال ورش اكتشاف المواهب بقصر ثقافة العريش، إذ أقيم معرض لرسوم الأطفال وعرض فني للمواهب في مجال الاستعراض.

كما استكملت ورشة المرأة في مجال التفصيل، ثم عمل معرض بمنتجات الورشة، وورشة النول لصناعة المفارش، ومعرض لنتاج الورشة، إلى جانب معرض كتاب الوديان والذي ضم مجموعة متنوعة من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والنشر الإقليمي وبنهاية حفل الختام، وزعت إصدارات ومجلات قطر الندى كإهداءات لأطفال القوافل.

وأضاف محمد نبيل، أنه في ختام فعاليات قصر ثقافة بئر العبد استكمل برنامج القوافل باستكمال ورش اكتشاف المواهب في الرسم ثم عمل معرض لإنتاج ورش رسوم الأطفال، إلى جانب معرض كتاب الوديان والذي ضم مجموعة من إصدارات الهيئة والنشر الإقليمي وتنفيذ فعاليات سينما الوديان، وعمل معرض ختام ورش الحرف اليدوية التراثية للمرأة السيناوية في مجال الخرز، وورشة تطريز الثوب السيناوي، وعقد أمسية شعرية.

وفي قصر ثقافة الشيخ زويد، استكملت قوافل الوديان ورش المواهب وعرض نتاج الورش، ومعرض كتاب الوديان والذي ضم مجموعة من إصدارات الهيئة والنشر الإقليمي، وتوزيع عدد من الإصدارات إهداءات لأطفال القوافل.