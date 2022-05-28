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أحمد مراد

دار الشروق

2014

منصة storytel

سيختطفك «أحمد مراد» فى آلة زمن، ليهبط بك فى حقبة تغلى فيها القاهرة بالأحداث وحقبة زمنية إلى عالم متشابك يمسك المؤلف مقتدرًا بكل مفاتيحه، بين «سعد زغلول» وتعنت البريطانيين، قصة «الوفد» ومقهى «متاتيا» جماعة سرية تعمل تحت مقهى «ريش»، وعوالم البغاء المقنن شخصيات عديدة سوف تتعاطف معها أو تمقتها، أو تفعل الشيئين بلا تحفظ، بحوار مفعم بالحيوية حتى لتوشك على سماعه يتردد فى أذنك، وتفاصيل تاريخية مضنية ودقيقة وسوف تدرك أن البعض ما زال مصرًّا على الجدية والإتقان.

فئران أمى حصة

سعود السنعوسى

الدار العربية للعلوم ناشرون

2015

منصة storytel

ما عادت الفئران تحومُ حول قفص الدجاجاتِ أسفل السِّدرة وحسب. تسلَّلت إلى البيوت. كنتُ أشمُّ رائحةً ترابية حامضة، لا أعرف مصدرها، إذا ما استلقيتُ على أرائك غرفة الجلوس. ورغم أنى لم أشاهد فأرا داخل البيت قط، فإن أمى حِصَّه تؤكد، كلما أزاحت مساند الأرائك تكشف عن فضلاتٍ بنيةٍ داكنة تقارب حبَّات الرُّز حجما، تقول إنها الفئران.. ليس ضروريا أن تراها لكى تعرف أنها بيننا! أتذكَّر وعدها. أُذكِّرها: «متى تقولين لى قصة الفيران الأربعة؟». تفتعل انشغالا بتنظيف المكان. تجيب: «فى الليل». يأتى الليل، مثل كلِّ ليل. تنزع طقم أسنانها. تتحدث فى ظلام غرفتها. تُمهِّد للقصة: «زور ابن الزرزور، إللى عمره ما كذب ولا حلف زور»..

زمن الخيول البيضاء

إبراهيم نصرالله

الدار العربية للعلوم ناشرون

2007

منصة storytel

متزامنة مع الذكرى الستين لاحتلال فلسطين، تصدر رواية زمن الخيول البيضاء، والتى هى رواية ملحمية استثنائية يتوج بها الشاعر والروائى إبراهيم نصرالله مشروعه الروائى الكبير (الملهاة الفلسطينية) الذى بدأ العمل عليه منذ عام 1985، والذى صدر منه ست روايات لكل رواية أجواؤها الخاصة بها وشخوصها وبناؤها الفنى واستقلالها عن الروايات الأخرى. يتأمل نصرالله فى هذا المشروع 125 عاما من تاريخ الشعب الفلسطينى برؤية نقدية عميقة ومستويات فنية راقية، انطلاقا من تلك الحقيقة الراسخة التى عمل عليها دائما والتى تقول بأن إيماننا بالقضايا الكبيرة يحتم علينا إيجاد مستويات فنية عالية للتعبير عنها.

الحجرات

شيرين سامي

دار الكرمة

2021

منصة اقرأ لى

هل يمكن أن نستيقظ يومًا، فنكاد لا نتعرف على أنفسنا أو على حياتنا؟ تجوب بنا هذه الرواية الآسرة مناطق غير مطروقة فى مسار الحُب والمحبين، نتنقل بين الجدران المتنوعة التى تحيط بحياتنا وترسم حدودها، وندخل الحجرات التى تنغلق على أسرار يحتويها كل بيت. «فى عائلتنا النساء مختلفات، حتى يتزوجن»؛ حقيقةٌ قررت بطلة هذه الرواية أن تقاومها، وظنت أنها ستظل مختلفة عن بقية النساء اللاتى عرفتهن، لكنها تقع فى الفخ نفسه، وتختار طوعًا دخول علاقة تقتلها كل يوم، وتزعزع ثقتها فى نفسها، وتربطها بقيود الابتزاز العاطفى والمادى والجسدى، لكيلا تفلت إلى سماء آمالها وتحققه