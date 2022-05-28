المسيحيون والخضر يقررون التفاوض بشأن ائتلاف في ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا

تقرر اللجان العليا لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والخضر في ولاية شمال الراين ويستفاليا غدا الأحد ما إذا كان الحزبان سيبدآن مفاوضات لائتلاف مشترك لتشكيل حكومة الولاية التي تعد الأضخم من حيث عدد السكان في ألمانيا.

ويجتمع في مدينة إسن في الثانية من بعد ظهر الغد حوالي 100 من مندوبي الخضر بالولاية في ما يسمى مؤتمر مصغر للحزب.

ويتعين على مجلس حزب الخضر التصويت على ما إذا كانت الورقة الاستكشافية التي أعدها الجانبان في الأيام القليلة الماضية يمكن أن تكون أساسا لمفاوضات الائتلاف.

وفي دوسلدورف عاصمة الولاية يقرر المجلس التنفيذي الموسع لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بها والقريب من حيث القوة من مستوى حزب الخضر بها في الرابعة والنصف من بعد ظهر غد نفس الشيء.

يعتبر اللونان الأسود (الحزب المسيحي الديمقراطي) والأخضر (حزب الخضر) هما الخيار الأكثر احتمالا للحكومة المقبلة في الولاية.

وسيكون هذا أول ائتلاف من هذا النوع في الولاية المذكورة، حيث خرج كل من الحزبين من انتخابات الولاية التي أقيمت في 15 أيار / مايو الجاري كأكبر رابحين.