أوكرانيا: العقوبات ضد روسيا ليست سببا في أزمة الغذاء

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عارضت أوكرانيا مجددا تصريحات روسية تقول إن سبب نقص الأمن الغذائي حاليا على المستوى الدولي هو العقوبات الغربية على موسكو.

ونفى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر، اليوم السبت، التصريحات الروسية، قائلا إن العقوبات ضد روسيا لا علاقة لها بأزمة الغذاء العالمية الناشئة".

وشدد كوليبا على أن السبب الوحيد لنقص الأغذية وارتفاع الأسعار وخطر الجوع هو أن الجيش الروسي يمنع فعليا 22 مليون طن من صادرات المواد الغذائية الأوكرانية في موانئنا البحرية.

ويجب على الغرب الضغط على روسيا لإنهاء الحصار، كما قال كوليبا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت خلال حديث هاتفي مع المسشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة للدول الغربية، والعقوبات ضد روسيا هي المسؤولة عن هذه المشكلات".

وتشير الحكومة الاتحادية الألمانية دائما إلى أنه لا توجد عقوبات على الطعام.

ووفقا للحكومة الألمانية، اشتكى كل من شولتس وماكرون من الوضع المتوتر لسوق الغذاء العالمي خلال الحديث الهاتفي.