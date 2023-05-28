مقتل فران طعنا على يد عامل خردة في المنيرة

لقى فران مصرعه، طعنا بسلاح أبيض "مطواة" على يد عامل خردة، في مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المنيرة الغربية في محافظة الجيزة.

وتلقى قسم شرطة المنيرة الغربية، إشارة من مستشفى إمبابة، بوصول فران، 22 سنة مصابا بجرح نافذ بالصدر، وتوفي أثناء إسعافه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعامل خردة 20 سنة، بسبب ادعاء اكتشاف المتهم وجود علاقه بين المجني عليه وشقيقته، فقام على إثرها بمقابلته وحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه، وتمكنت القوات من القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.