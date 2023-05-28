 القبض على عامل ينصب على شخص من ذوي الإعاقة في حدائق القبة - بوابة الشروق
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القبض على عامل ينصب على شخص من ذوي الإعاقة في حدائق القبة

تعبيرية
تعبيرية
نهاد القادوم
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 1:49 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 1:49 م
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عامل لقيامه بالنصب على شخص من ذوي الإعاقة بمنطقة حدائق القبة بزعم توفير فرصة عمل له.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين" من ذوى الهمم" مقيم بمحافظة القليوبية، بتضرره من شخص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، لقيامه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم توفير فرصة عمل له إلا أنه لم يفى بالإتفاق وتهرب من تسديد المبلغ المالي.

وأمكن ضبط المتهم وعُثر بمسكنه على 6 أكلاشيهات خاصة بأطباء إحدى المستشفيات وتقارير طبية منسوبة لذات المستشفى ومزيلة بخاتم شعار الجمهورية مُصور بالألوان ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المُبلغ أيدها، وأقر بأن المضبوطات حيازته تحصل عليها إبان فترة عمله بإحدى المستشفيات بقصد استخدامها فى النصب على المواطنين، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بالنصب عليه.

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