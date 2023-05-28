 اتحاد العاصمة يتقدم في الشوط الأول على يانج أفريكانز بنهائي الكونفدرالية - بوابة الشروق
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اتحاد العاصمة يتقدم في الشوط الأول على يانج أفريكانز بنهائي الكونفدرالية

الشروق
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 4:48 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 4:48 م

تقدم اتحاد العاصمة الجزائري على فريق يانج أفريكانز التنزاني بهدف نظيف، في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين لحساب ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويواجه يانج أفريكانز فريق اتحاد العاصمة عصر اليوم الأحد على الملعب الوطني بتنزانيا، لحساب ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023.

وجاء هدف الشوط الأول الوحيد في الدقيقة 27، بعد كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، قابلها أيمن محيوس برأسية قوية في الشباك، ليكلل أداء فريقه الجيد في الشوط.

وتُقام مباراة الإياب بين اتحاد العاصمة وفريق يانج أفريكانز بنهائي كأس الكونفدرالية الأحد القادم، على ملعب نيسلون مانديلا في الجزائر.


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