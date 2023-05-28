رد مقدمات الحجز لـ58 ألف مواطن لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج السياحي الأسبوع المقبل

تبدأ غرفة شركات السياحة، خلال الأسبوع القادم "الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل"، تسليم شركات السياحة المنظمة للحج وعددهم 1483 شركة الشيكات الخاصة بمقدمات الحجز للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج السياحي التي أجريت مؤخرا وعددهم نحو 58 ألف مواطن؛ لتقوم الشركات بدورها بتسليم المبالغ للمواطنين بإيصالات رسمية.

وقال وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة: "من المقرر أن يسترد المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج السياحي التي أجريت مؤخرا قيمة رسوم جدية الحجز التي دفعوها خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل".

وأوضح أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، ألزمت المتقدمين لقرعة الحج بدفع مبالغ كرسوم للجدية عند تسجيل الأسماء.

وأشار إلى أن قيمة رسوم جدية الحجز للمتقدمين للبرامج الاقتصادية (البري - الاقتصادي طيران) بلغت 20 ألفا و100 جنيه، وللمتقدمين لبرنامج الحج فئة 5 نجوم بلغت 40 ألفا و100 جنيه، لافتا إلى أن الـ100 جنيه لن تسترد كونها قيمة الخدمات الإلكترونية.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن عدد الذين تقدموا للحج السياحي هذا العام بلغ 73 ألفا و874 مواطنا، فاز منهم بفرصة الحج خلال القرعة التي أجريت مؤخرا 16 ألف مواطن.

وأضاف "القطان"، أن الضوابط المنظمة للحج السياحي التي أصدرتها وزارة السياحة هذا العام، حددت الحالات التي توجب استبدال الفائزين بقرعة الحج السياحي بغيرهم، وهي في حالة وفاة الفائز بفرصة الحج شريطة أن يكون تاريخ الوفاة لاحق على إعلان نتيجة القرعة، أو في حال صدور حكم قضائي مقيد للحرية واجب النفاذ، على أن يكون تاريخ صدور الحكم القضائي لاحق لموعد إعلان الفائزين بقرعة الحج السياحي.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه مع بدء الإجراءات التنفيذية لموسم الحج لهذا العام، وإعلان مواعيد سفر الحجاج لأداء مناسك الحج، تلقت شركات السياحة العديد من الاستفسارات والتساؤلات بعد وفاة بعض الفائزين بقرعة الحج حول مصير مقدم حجز البرنامج الذي دفعه المواطن عند التقدم للحج، ومصير تأشيرة الحج المخصصة له.

وقال وجيه القطان، إنه طبقا لضوابط الحج التي اعتمدها وزير السياحة والآثار، فإن المواطن الذي توفي بعد فوزه بقرعة الحج السياحي ستسترد أسرته كامل مبلغ جدية الحجز الذي دفعه وفقا للمستوى الذي تقدم له، لافتا إلى أن الشركة تمنح تلك المبالغ للأسرة وفقا للإجرءات القانونية المتبعة مع ضرورة وجود إعلام وراثة.

وبين أن مصير تأشيرة الحج المخصصة للحاج الذي توفي بعد نجاحه بقرعة الحج السياحي، أن ترد إلى وزارة السياحة والآثار التى تقوم بدورها بتوزيعها بالتساوي على شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج "رؤوس التضامن".

وتابع: "شركات السياحة رأس التضامن هي الشركة التي تكون مسئولة عن تنظيم برامج الحج لعدد من الشركات التي تتضامن معها في التنظيم، وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار".

وبلغ عدد المواطنين الذين تقدموا لقرعة الحج السياحي لهذا العام بلغ نحو 73 ألفا و874 مواطنا، 85% من تلك الأعداد تقدمت لبرامج الحج الاقتصادية (البري - الاقتصادي طيران)، وتقدم لتلك البرامج نحو 63 ألف مواطن، فيما تقدم لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم نحو 10 آلاف مواطن.

وخصصت وزارة السياحة والآثار، من حصتها من تأشيرات الحج البالغة نحو 16 ألف تأشيرة، ونحو 12 ألف تأشيرة للبرامج الاقتصادية (البري - والاقتصادي طيران)، وخصصت لبرنامج الحج فئة الـ5 نجوم نحو 4 آلاف تأشيرة.